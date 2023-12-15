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Sarıyer'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sarıyer'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

Sarıyer'de bir kuyumcu dükkanına maskeli bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ya da yaralı olmazken, kepenk ve tabelaya 10 kurşun isabet etti. Polis ekipleri saldırganın peşine düştü.

Sarıyer\'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı
15.12.2023 - 00:20,  Güncelleme: 00:21
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Sarıyer'de kapalı kuyumcu dükkanına maskeli bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Kepenk ve tabelaya 10 kurşun isabet etti. Olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Saldırı, saat 21.15 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kepenkleri kapalı olan ve içerisinde kimsenin olmadığı kuyumcu dükkanına maskeli bir kişi tarafından ateş edildi. İçerisinde üç kişinin olduğu iddia edilen bir otomobilden inerek ateş eden maskeli saldırgan, saldırı sonrası aynı araca binerek kayıplara karıştı. Saldırıda iş yerine 10 kurşun isabet ederken 7 mermi kepenge 3 mermi ise iş yerinin tabelasına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda incelemelerde bulundu. Kamere kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kaçan saldırgan ve arkadaşlarının peşine düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Reşitpaşa, Sarıyer, Saldırı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika


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