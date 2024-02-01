 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.

01.02.2024 14:45  Güncelleme: 15:12
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. 2 şüphelinin, olay sonrası kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerinin detaylı çalışmasıyla yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

KAÇTIKLARI ARACI BIRAKIP DOLMUŞA BİNDİLER

Polis, saldırganların kaçarken kullandıkları otomobili plakası sökülmüş şekilde Beylikdüzü'nde ormanlık alanda buldu. Aracı bırakan faillerin daha sonra dolmuşa binerek Başakşehir'e gittikleri belirlendi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI SONRASI HÜCRE EVİNE GİTTİLER

Teröristlerin, dolmuşa binerek gittiği adres, Başakşehir'in Güvercintepe mahallesi oldu. Düzenlenen operasyonda söz konusu yerin 'hücre evi' olduğu tespit edildi.

34 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 34 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Beylikdüzü, İstanbul, Sarıyer, Saldırı, Güvenlik, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:12:28. #1.13#
SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement