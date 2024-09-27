Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler

Geniş Video İzle

Yıllarca MS hastalığı yüzünden tedavi gören Şarkıcı Murat Kurşun, kendisine yanlış teşhis konduğunu ve MS hastası olmadığını Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına anlattı. Kurşun ''5 sene boyunca hastanelere gittim. Beni delik deşik ettiler. Bana yanlış teşhis kondu, MS hastası değilmişim'' dedi.

27.09.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Murat Kurşun, MS hastası olmadığını ve yıllarca yanlış tedavi gördüğünü Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında anlattı.

"5 YIL BOYUNCA HASTANELERE GİTTİM, BENİ DELİK DEŞİK ETTİLER"

"Burada bunu ilk kez söylüyorum. Ben 5 sene boyunca hastanelere gittim. Beni delik deşik ettiler. Timüs bezini aldılar, onu aldıklarında yarım insan oluyorsun. Buradan izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Bir doktora gittiğinizde önemli bir teşhis konuyorsa eğer 4-5 doktora göstersinler. Şöyle bir şey oldu, şimdi ben top oynuyorum sahada bir baktım göz kapağım düştü. Ertesi gün bana botoks yaptılar. Doktorumu aradım, damla verdi. Göz kapaklarım kalktı. 3 4 gün sonra yeniden düştü. Nörolojiye gittim. Göz kapaklarım düşük olduğu için aldılar. Baktım yeniden düştü göz kapağım. Bu yanlış bir teşhis oldu. 3 ay hocaları gezdim." dedi.

"YILLARCA MS TEDAVİSİ GÖRDÜM, MS HASTASI DEĞİLMİŞİM"

"En son gittiğim doktorda acil yatmam gerektiğini söylediler. Beni eve yollamadılar. Bana, 'MS hastasısın' dediler. Kendi kendime alakası yok dedim. Birkaç gün oksijenle uyudum. Timüs bezini almamız lazım dediler, aldılar. Kortizonları verdiler. 2 yıl boyunca serum yedim ama taş gibiyim. Baktım olmuyor hocaya gittim, 'Bu serumlar beni çok bozuyor aşırı derecede' dedim. Kortizon hapa döndük. 10-15 kilo aldım, her yerim şişti. 2 yılda kortizon kullandım oldu 4 sene. Neyse bir hoca var, 2.5 senedir ona gidiyordum. Bundan 5 ay önce gittim çıkardı dosyaları, 'Murat Bey sana bir şey söylemek istiyorum, sevineceksin ama belki de üzüleceksin. Siz MS hastası değilsiniz. Kapıda gelen hastaları görmüyor musun? Sandalyelerle geliyorlar. Sen öyle misin?' dedi. Bende ilk 4 ay öyle olduğumu söyledim. Sonra doktor, 'Senin yapmış olduğun bir botokstan sonra göz kapağın düştü. 3 ay bekleseydiler tekrar eski haline dönecektin. Sana yanlış teşhis konmuş. Sen hasta değilsin bu aydan sonra ilaç kullanmayacaksın' dedi. 4 aydır ilaç kullanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler

Gökay Kalaycıoğlu, Magazin, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ankara null:
    sutcu imam uniyi bitireni doktor yaparsan boyle olur butun hastaneler ayni durumda gidin hep 23-24 yasinda bebe belik doktor REZALET GERCEKTEN 59 14 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    Kesinlikle katılıyorum ???? NOKTA sözün bittiği yerdeyiz:(( 28 2
    Hüseyin aygor:
    Adam özel dokdora gitmiş . Okumandami yok. 7 0
  • Kemsl:
    yüzde yüz özele gitmiştir ve sağlık sigortası da vardı,tam da aç doktorlar için biçilmiş kaftan! 61 3 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    şaka gibi adam ömrün çalmışlar bnmde babam yanlış teşhis konuldu zmnda ya bir hastalık tanisi konulursa bi kaç doktor gezin bir tane ile hemen tedavi baslamayin ülkede malum hersey oluyor 50 2 Yanıtla
  • Aa:
    mr yokmu başka doktor yokmu 19 2 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    beni türk hekimlerine emanet edin demis atatürk 13 1 Yanıtla
  • Ferit Gül:
    Artık bir doktor un dediğine inanmıyorum 2 .doktora gitmeden tedevi olmuyorum çünkü hepsi deneme yanılma yöntemi kullanıyor.. 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:34:49. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement