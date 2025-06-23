Batman\'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin restorasyonu için bölgede keşif yapan ekibin aracı kaza yaptı.

İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, önde seyreden hakimlerin bulunduğu otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan 1 kişi de kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Öte yandan şarampole yuvarlanan aracın hurda yığınına döndüğü görüntülere yansıdı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Meslek Okulu Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, araç sürücüsü Mazlum Yılmaz,Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Aliye Yılmaz ve Mimar Fesih Barut hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, valilik kaza ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Sason ilçesinde 23.06.2025 tarihinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.