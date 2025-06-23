Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü - Son Dakika
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Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü

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Batman\'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü
23.06.2025 15:03
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Batman\'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü
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Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı. Bilirkişilerin olduğu araçtan ilk belirlemelere göre 5 kişi kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin restorasyonu için bölgede keşif yapan ekibin aracı kaza yaptı.

İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, önde seyreden hakimlerin bulunduğu otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan 1 kişi de kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Öte yandan şarampole yuvarlanan aracın hurda yığınına döndüğü görüntülere yansıdı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Meslek Okulu Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, araç sürücüsü Mazlum Yılmaz,Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Aliye Yılmaz ve Mimar Fesih Barut hayatını kaybetti.

Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, valilik kaza ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Sason ilçesinde 23.06.2025 tarihinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: 5 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    şimdi bu ölenler şehit sayılıyormu ??? 9 35 Yanıtla
  • selami inel:
    Neyi bildiler de geri dönüyorlardı acaba.... 13 5 Yanıtla
  • onder geldi:
    Serkan basar trafik kazasından ölenler nezamandan beri şehit sayılıyor şehitlik okadar kolay bir mertebemi 5 3 Yanıtla
  • Ömer Kestek:
    bir kişinin dikkatsizliği hepsini hayattan koparmış Allah rahmet eylesin 3 1 Yanıtla
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