Sefa Soyalp için Alemdağ'da kadavra köpekli arama yapıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sefa Soyalp için Alemdağ'da kadavra köpekli arama yapıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı

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Sefa Soyalp için Alemdağ\'da kadavra köpekli arama yapıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı
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Sefa Soyalp için Alemdağ\'da kadavra köpekli arama yapıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2019'dan beri kayıp Sefa Soyalp için Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda kadavra köpekli arama yapıldı. HTS kayıtları incelenen soruşturmada ev arkadaşı Özbekistan uyruklu Sırojıddın A.'nın da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 2019'dan bu yana kayıp olan Sefa Soyalp'in bulunmasına yönelik Çekmeköy Alemdağ Ormanı ve çevresinde kadavra köpekleri destekli arama çalışmaları gerçekleştirildi. Soyalp'i arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılında kaybolan Sefa Soyalp'in bulunmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kayıp şahsın olay öncesinde ve sonrasında irtibat kurduğu kişilerle kullandığı cep telefonu hatlarına ilişkin HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde Sefa Soyalp'in Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da bulunduğu ve bazı kişilerle ortak baz istasyonu kayıtlarının olduğu belirlendi. Özbekistan uyruklu Sırojıddın A. ile İstanbul'da aynı evde kaldığı tespit edilen Sefa Soyalp'in 20 Ekim 2019'da telefonunun kapandığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişme üzerine Sefa Soyalp'in kaybolmadan önceki son günlerde irtibat kurduğu kişiler tespit edildi daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Sefa Soyalp'in ev arkadaşı olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Sırojıddın A.'nın da aralarında olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Sırojıddın A.'nın, Soyalp'in kaybolmasından hemen sonra araç ile Çekmeköy Alemdağ Ormanlarına gidip bir süre burada kaldığı tespit edilirken; ilgili noktada kayıp şahsın bulunmasına yönelik kadavra köpekli destekli arama çalışmaları gerçekleştirildi. Soyalp'e ait bir iz bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıÖzbekistan3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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