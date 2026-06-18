Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltında

Seferihisar Belediyesi\'ndeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı\'nın eşi gözaltında
18.06.2026 23:46  Güncelleme: 23:50
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İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu soruşturmasında, MASAK kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Soruşturmada, rüşvetin bir kısmının danışman üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiası da yer alıyor.

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında MASAK kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılık tarafından talep edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın banka hesaplarında dikkat çeken şüpheli hareketlilikler tespit edildi. İmar yolsuzluğu üzerinden elde edilen rüşvetin dörtte birinin, danışman Özlem Akyılmaz üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmanın seyri değişti.

Danışmana 500 bin TL havale tespiti

MASAK raporları ve hesap dökümleri doğrultusunda yapılan detaylı incelemelerde, eski başkan Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın, Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.

Ortaya çıkan yeni deliller ve savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ı akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Günay'ın emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltında - Son Dakika

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