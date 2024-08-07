Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı
KIRŞEHİR - Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmasının ardından Kırşehir'deki baba ocağına acılı haber verildi.
Şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Çiçekdağı ilçesi Yenimahallede yer alan baba ocağına ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanı ve aile sosyal politikalar il müdürlüğü görevlileri giderek acı haberi verdi. Şehit Alp'in Çiçekdağı ilçesindeki baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Ömer Alp'in pandemide vefat ettiği öğrenildi.
Şehit Alp'in cenazesinin harekat bölgesinden alınarak Kayseri'ye oradan da Kırşehir'e getirilmesi bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?