Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı - Son Dakika
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Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı

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Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Kırşehir'deki baba ocağına acılı haber verildi. Şehit Alp'in Çiçekdağı ilçesindeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu. Şehit Alp'in cenazesinin Kayseri'den alınarak Kırşehir'e getirilmesi bekleniyor.

07.08.2024 14:00  Güncelleme: 14:09
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Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı

KIRŞEHİR - Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmasının ardından Kırşehir'deki baba ocağına acılı haber verildi.

Şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Çiçekdağı ilçesi Yenimahallede yer alan baba ocağına ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanı ve aile sosyal politikalar il müdürlüğü görevlileri giderek acı haberi verdi. Şehit Alp'in Çiçekdağı ilçesindeki baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Ömer Alp'in pandemide vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Alp'in cenazesinin harekat bölgesinden alınarak Kayseri'ye oradan da Kırşehir'e getirilmesi bekleniyor.

Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı - Son Dakika

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