Şehidin cenaze namazını vasiyeti üzerine yarın "Sabancı Merkez Camiinde" kılınacak - Son Dakika
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Şehidin cenaze namazını vasiyeti üzerine yarın "Sabancı Merkez Camiinde" kılınacak

Şehidin cenaze namazını vasiyeti üzerine yarın "Sabancı Merkez Camiinde" kılınacak Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Kuzey Irak'ta yaralandıktan 16 gün sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı vasiyeti üzerine yarın Sabancı Merkez Camiinde kılınacak.

03.12.2024 22:01
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Şehidin cenaze namazını vasiyeti üzerine yarın "Sabancı Merkez Camiinde" kılınacak

ADANA - Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Kuzey Irak'ta yaralandıktan 16 gün sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı vasiyeti üzerine yarın Sabancı Merkez Camiinde kılınacak.

Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Kuzey Irak'ta ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam şehit düştü. Şehidin baba ocağı olan Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ne Türk Bayrakları asılırken, anne Ayşe ve baba İsmail Kızıldağ'a acı haber verildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve beraberindeki kurum müdürleri, aileye taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı.

Yaklaşık bir yıl önce Esma Kızıldağ ile evlenen Eren Kızıldağ'ın izinden döndükten 20 gün sonra vurulduğu öğrenildi.

"Vasiyeti yürekleri dağladı"

Şehidin eşi Esma Kızıldağ'a, "Gidip de dönmemek var. Eğer geri dönmezsem, cenazemi Adana Sabancı Merkez Camii'nde kılın ve köyüm Ormancık'a defnedin" şeklinde bir vasiyette bulunduğu öğrenildi. Vasiyeti doğrultusunda cenaze töreni yarın saat 10.30'da Adana Sabancı Merkez Camii'nde gerçekleştirilecek. Ardından şehidimizin naaşı Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Sabancı Merkez Camii, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehidin cenaze namazını vasiyeti üzerine yarın 'Sabancı Merkez Camiinde' kılınacak - Son Dakika

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