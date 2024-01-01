 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler

Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler Kozan'da görev yapan şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz, babalarının izlerinde yeni yıla görevleri başında girdiler.

Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler
01.01.2024 - 23:25,
Abone Ol

Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler

ADANA - Kozan'da görev yapan şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz, babalarının izlerinde yeni yıla görevleri başında girdiler.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet müdürü Fatih Alptekin yılbaşı dolayısıyla görevleri başındaki polis memurlarını ziyaret edip yeni yıllarını tebrik etti. Görevleri başındaki polis memurları arasında şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz'da vardı.

"Babam nasıl şehit olduysa bende babam gibi şehit olamaya hazırım"

Şehit kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz babasının vatan sevgisinin kendisini baba mesleğine ittiğini belirterek, "Babam görevine sevdalı bir polisti. Şehit olduğunda 4 yaşındaydım. Babam 1989 yılında Erzincan'da teröristler ile çatışmada şehit oldu. Babam vatan sevdalısıydı bende onun yolunda ilerlemeye gururla bu mesleği seçtim ve yolunda ilerliyorum. Vatanımız huzur ve güvenliği görevimizin başındayım. Annem hem anne oldu hem baba oldu. Annem bize vatan sevgisini anlatarak büyüdük bayrak vatan sevgisi ile bende bu yolda ilerledim. Babam nasıl şehit olduysa bende babam gibi şehit olamaya hazırım. Devletimiz her zaman yanımızda Allah razı olsun. 2024 yılında huzur dolu bir sene diliyorum" dedi.

Eşi ile birlikte görev yapan şehit kızı polis memuru Adem Aşnaz ise " Yeni yılda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahadayız. Eşim şehit kızı olduğu için yıllarca annesi ile özel günlerde bir arada olmuş. şimdi bizim evlatlarımızda biz görevde iken annelerimize emanet. Bizler gururla görevimizi ifa ediyoruz. Bizim kahramanlarımız bu ülke için canını vermiş şehitlerimizin gösterdiği gayreti bulunduğumuz yerde görev yaparak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Biz bu işi severek isteyerek gönülden yapıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle bir kez daha anıyoruz" diye konuştu.

"Babamın izinde yürüyorum"

1996 yılında Batmanda terörle mücadele teröristlerin hain saldırında şehit olan Polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı Yavuz, bir gün sonra babasının doğum günü olduğunu da hatırlatarak gururla görevinin başında olduğunu söyledi.

Yavuz " Ben babam şehit olduğunda 6 aylık bebektim. Ben babamı polis olup bana oyuncak gönderen bir baba olarak hatırlıyorum. İkizlerim var ve yarın babamın doğum günü kabri başında olacağım. Babam ile guru duyuyorum insan polis aracının tepe lambasını görünce bile guru duyuyorum. Benim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İbrahim Yüce, Kozan, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement