Şehit babalarının izinde yeni yıla görevleri başında girdiler

ADANA - Kozan'da görev yapan şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz, babalarının izlerinde yeni yıla görevleri başında girdiler.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet müdürü Fatih Alptekin yılbaşı dolayısıyla görevleri başındaki polis memurlarını ziyaret edip yeni yıllarını tebrik etti. Görevleri başındaki polis memurları arasında şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz'da vardı.

"Babam nasıl şehit olduysa bende babam gibi şehit olamaya hazırım"

Şehit kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz babasının vatan sevgisinin kendisini baba mesleğine ittiğini belirterek, "Babam görevine sevdalı bir polisti. Şehit olduğunda 4 yaşındaydım. Babam 1989 yılında Erzincan'da teröristler ile çatışmada şehit oldu. Babam vatan sevdalısıydı bende onun yolunda ilerlemeye gururla bu mesleği seçtim ve yolunda ilerliyorum. Vatanımız huzur ve güvenliği görevimizin başındayım. Annem hem anne oldu hem baba oldu. Annem bize vatan sevgisini anlatarak büyüdük bayrak vatan sevgisi ile bende bu yolda ilerledim. Babam nasıl şehit olduysa bende babam gibi şehit olamaya hazırım. Devletimiz her zaman yanımızda Allah razı olsun. 2024 yılında huzur dolu bir sene diliyorum" dedi.

Eşi ile birlikte görev yapan şehit kızı polis memuru Adem Aşnaz ise " Yeni yılda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahadayız. Eşim şehit kızı olduğu için yıllarca annesi ile özel günlerde bir arada olmuş. şimdi bizim evlatlarımızda biz görevde iken annelerimize emanet. Bizler gururla görevimizi ifa ediyoruz. Bizim kahramanlarımız bu ülke için canını vermiş şehitlerimizin gösterdiği gayreti bulunduğumuz yerde görev yaparak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Biz bu işi severek isteyerek gönülden yapıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle bir kez daha anıyoruz" diye konuştu.

"Babamın izinde yürüyorum"

1996 yılında Batmanda terörle mücadele teröristlerin hain saldırında şehit olan Polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı Yavuz, bir gün sonra babasının doğum günü olduğunu da hatırlatarak gururla görevinin başında olduğunu söyledi.

Yavuz " Ben babam şehit olduğunda 6 aylık bebektim. Ben babamı polis olup bana oyuncak gönderen bir baba olarak hatırlıyorum. İkizlerim var ve yarın babamın doğum günü kabri başında olacağım. Babam ile guru duyuyorum insan polis aracının tepe lambasını görünce bile guru duyuyorum. Benim için büyük bir gurur" diye konuştu.