Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası

Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
10.02.2026 23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Sivas'ta otobüse binen şehit babasına "dilenci" diyerek hakaret eden ve darp etmeye çalışan, tutuklandıktan sonra tahliye edilen otobüs şoförünün silahlı saldırıda ağır yaralandığı iddia edildi. Saldırganın Sedat Peker'e yakın olduğu öne sürüldü.

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde, Ekim 2025'te yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaşmıştı.

ŞEHİT BABASINA "DİLENCİ" DEYİP DARP ETMEYE KALKMIŞTI

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darp etmeye kalkmıştı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRI İDDİASI

Şoförle ilgili kan donduran bir iddia gündeme geldi. Cezaevinden tahliye edilen şoförün silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Şoförün ağır yaralandığı, saldırıyı ise firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir yakınının düzenlediği öne sürüldü.

Sivas

Son Dakika 3. Sayfa Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası - Son Dakika
