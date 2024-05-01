Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in cenazesi Antalya'da defnedildi - Son Dakika
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Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in cenazesi Antalya'da defnedildi

Şırnak\'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen\'in cenazesi Antalya\'da defnedildi

Şırnak'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in (23) cenazesi memleketi Antalya'da defnedildi.

01.05.2024 14:56  Güncelleme: 15:13
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Şırnak'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in (23) cenazesi memleketi Antalya'da defnedildi. Anne Ayşe Şen, "Kıyamadım, doyamadım bebeğim" diyerek gözyaşı dökerken, Baba İsmail Şen de şehidin tabutuna sarılıp ağladı.

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında dün devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

Şehit Şen'in acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki ailesine verildi. 2 katlı evde yaşayan ve çiftçilik yapan baba İsmail Şen ile ev hanımı anne Ayşe Şen acı haberin ardından gözyaşına boğuldu.

Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan ailesinin Manavgat'ın Çakış Mahallesi'ndeki evine getirildi ve burada helallik alındı. Evin önündeki alanda yapılan cenaze törenine ise Antalya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören alanına askerlerin desteğiyle gelen Şen ailesinden anne Ayşe Şen, "Kıyamadım, doyamadım bebeğim" diyerek gözyaşı döktü. Gözyaşları içinde ki Anne Ayşe Şen'i, elinden tutan kadın astsubaylar teselli etti.

Şehit Şen'in evinin önündeki alanda yapılan cenaze namazını İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya kıldırdı. Cenaze namazının ardından Türk bayraklı tabuta sarılan baba İsmail Şen, tabutu öperek ağladı. Askerlerin omzunda araca taşınan Şen'in cenazesi Yeni Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Törene katılan yakınları ve çok sayıda vatandaş, 1.5-2 kilometre uzaktaki mezarlığa yürüyerek, cenazenin taşındığı araca eşlik etti. Şehit Astsubay Mustafa Şen'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in cenazesi Antalya'da defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in cenazesi Antalya'da defnedildi - Son Dakika
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