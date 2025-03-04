Şehit ve gazi ailelerinden CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Şehit ve gazi ailelerinden CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu

Şehit ve gazi ailelerinden CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Kamu Görevlisini Alenen Tehdit" suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu.

04.03.2025 12:44
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Kamu Görevlisini Alenen Tehdit" suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu tehdit edip, hedef gösterdiğini belirten Abbas Gündüz, "Türk ordusunun şerefli komutanlarına parmak sallamak, milli iradeye ve kapasite gücüne meydan okumaktır. Özgür Özel'in bu sorumsuz açıklamaları karşısında, bir terör gazisi olarak kabullenemiyorum. Şehit ve gazi aileleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Kamu Görevlisini Alenen Tehdit' suçundan dolayı suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlığımızın ve güvenliğimizin teminatıdır. Ordumuzun komuta kademesini hedef alan her türlü tehdit, doğrudan devletimize ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek menfaatleri için görev yapar ve hiçbir vesayet bölümünün baskısına boyun eğmeyecektir. Özgür Özel ve onun gibi düşünenler bilmelidir ki; Türk milleti ordusunun yanındadır ve kahraman komutanlarını asla yalnız bırakmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi hesaplarıyla yıpratmaya çalışanlar, şehit ailelerimizin karşılarında, gazilerimizi ve vatanına sahip olanların milyonları bulacaktır" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere tüm kahraman komutanlara desteklerini bir kez daha yinelediklerini belirten Abbas Gündüz, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit ve gazi ailelerinden CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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