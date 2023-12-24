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Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan askerler, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
24.12.2023 - 22:54,  Güncelleme: 23:01
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Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

ŞIRNAK - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan askerler, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda törenle memleketlerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirmişti.

Şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem Gaziantep'e, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan Yozgat'a, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz Çorum'a, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak Ağrı'ya, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan Elazığ'a ve Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar memleketi Mardin'e 23. Piyade Tümen Komutanlığında yapılan törenle gönderildi.

Tören'e Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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