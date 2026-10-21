Selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin, Kağıthane'de son yolculuğuna uğurlandı

Selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin, Kağıthane'de son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da geçen hafta yaşanan selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni dün Haliç açıklarında bulundu. Kağıthane'deki Nurtepe Cemevi'nde düzenlenen törende gözyaşlarına boğulan eşini yakınları teselli etti, cenaze Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni dün Haliç açıklarında bulunan Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan acılı eşini yakınları sakinleştirdi.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni, dün Eyüpsultan'daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunmuştu. Hayatını kaybeden Ahmet Derin için Kağıthane'de bulunan Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Derin'in eşi gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını yakınları teselli etti. Törenin ardından Derin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.
Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ile Derin'in yakınları katıldı.
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