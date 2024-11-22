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Sema Sekman Adalet Arıyor

Sema Sekman Adalet Arıyor

Kırıkkale'de Sema Sekman, 7 yıl önce ölen eşinin adaletini arıyor, başka canlar yanmasın diyor.

22.11.2024 17:06
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Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Sema Sekman, 7 yıl önce ameliyatta hayatını kaybeden eşi için adalet arayışını sürdürüyor. Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten Sekman, "Eşim bir deney ameliyatının kurbanı oldu. Adalet yerini bulsun, başka canlar yanmasın" dedi.

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Sema Sekman (44), 2017 yılında eşi Murat Sekman'ın (47) İstanbul'daki Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde Prof. Dr. Alper Çelik tarafından yapılan ve iddiaya göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan bir ameliyat sonrasında hayatını kaybettiğini belirterek, 7 yıldır hukuki mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

"7 yıl geçti ama acımız hala taze"

Eşinin ölüm yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Sema Sekman, "Bugün eşimin ölüm yıl dönümü, tam 7 yıl oldu. Dava açalı ise 5 yıl geçti ama hala bir sonuç alamadık. Eşim Murat Sekman, Sağlık Bakanlığı'nın onaylamadığı, izin vermediği bir ameliyat sonucunda hayatını kaybetti. Alper Çelik tarafından yapılan bu yasaklı ameliyat eşimi öldürdü. Eşim bir deney ameliyatının kurbanı oldu. 7 yıl geçti ama acımız hala taze. 47 yaşında vefat etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği bir yetkiliye yeniden ifade verdik. Umuyoruz ki adalet yerini bulur. Başka canlar yanmasın, başka çocuklar babasız kalmasın" dedi.

"Adaletin yerini bulmasını istiyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirdiğini belirten Sekman, "Eşim, internet üzerinden araştırarak Alper Çelik'i bulmuştu. Şeker hastalığından kurtulma ümidiyle ona başvurdu. Ancak bu doktor bir deney ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından eşim 22 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra GATA'ya sevk edildi. GATA'da ise ne doktorun ne de hastanenin adı dosyalara geçti. Alper Çelik bu şekilde sorumluluktan sıyrıldı. Eşim bu deney ameliyatı sonucu hayatını kaybetti. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum lütfen sesimizi duyun. Bizim gücümüz yetmiyor, adalet yerine gelsin. Tam 7 yıl oldu eşimi kaybedeli. 3 çocuğum babasız kaldı. Lütfen bize destek olun" diye konuştu.

Sekman, eşinin ölümünün ardından adaletin sağlanmasını beklediğini belirterek, mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sema Sekman Adalet Arıyor - Son Dakika

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