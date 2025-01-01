'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi - Son Dakika
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'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi

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Yılbaşı gecesi Serdivan'da çıkan kavgada 20 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı bıçakla yaralandı ve öldü.

01.01.2025 15:10
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Sakarya'da yılbaşı gecesi işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi

BIÇAK VE TORNAVİDA KULLANILDI

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi

CİNAYETİ 'NOEL BABA' KOSTÜMLÜ ŞAHIS İŞLEMİŞ

Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun 'Noel baba' kostümü giyen gence saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kargaşa esnasında 'Noel baba' kostümü giyen A.O.G., iki kişiyi bıçakla yaraladı. Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi
\'Noel baba\' yılbaşı gecesi Sakarya\'da cinayet işledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • VillaUmut:
    Noel Baba (Aziz Nikola) aslen Antalya/Demre ilçesinde doğup büyümüştür, yani dini açıdan bi bağımız olmasa da bu toprakların insanıdır. Ha tabii bu şeriat tayfa bunu kaldıramaz laf atar cehennem der bilmem ne der insanlara hakaret ederler. 11 34 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    büyük ihtimalle noel baba kostümü giyen çocuk ile alay ettiler laf attılar,ya da müslüman mısın hristiyan mısın konusuna girip aşağıladılar çocukta noel babanın kim olduğunu onlara gösterdi 23 17 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ne oldu şimdi halletinizmi her şey yolundamı Sizin insanlığımızı yuh olsun 31 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Belki o kıyafetle ekmeğini kazanıyordu, işte bunlar hep paralı trollerin milleti gaza getirmesi noldu 9 1 Yanıtla
  • Veli Yaşar:
    ne olacak 4 sene yatacak çıkacak Tabii bunlar da biliyor böyle bir yasanın olduğunu İnternette de araştırıyorlar şimdi hallettiniz mi işinizi Her şey yolunda mı Allah Öğlenin ailesine sabır diliyorum 6 0 Yanıtla
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