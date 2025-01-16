Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı

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Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım ile ilgili iddiaları yalanladı, suçlamalara karşı ifade verdi.

16.01.2025 18:46
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Menajer soruşturmasında tanık olarak dinlenen Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla dinlenen Serenay Sarıkaya'nın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sarıkaya ifadesinde, "Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin eylemi söz konusu değildir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı. Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Yaklaşık 30 dakika ifade veren Sarıkaya daha sonra adliyeden ayrılmıştı.

"Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım"

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sarıkaya tanık olarak verdiği ifadesinde menajer Ayşe Barım'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını belirterek "Kendisiyle aramızda mevcut i lişkisi dışında uzun süredir tanışıyor olmamız sebebiyle arkadaşlığımız da mevcuttur. Benim Ayşe Barım'ın firmasıyla hali hazırda devam eden bir sözleşmem bulunmamaktadır. Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım." dedi.

"Ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır"

Sarıkaya ifadesinin devamında, "Mert Demir'i yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım ve kendisiyle devam eden duygusal bir birlikteliğimiz mevcuttur. İddia edildiği şekilde Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen kendi hür irademizle devam etmektedir. Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Ayşe Barım, başkalarının mağdur edilmesini isteyecek, kendi menfaatleri için sözleşmeleri iptal edilmesine tevessül edecek birisi değildir. Bildiklerim ve anlatacaklarım bu kadardır" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya\'nın İfadesi Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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