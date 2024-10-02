Servis Kazasında 7 Sanığa Cezası İstendi

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5 kişiyi ölüme götüren servis kazası davasında mütalaa açıklandı

7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebi

"Sanıkların yasal hükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle trafik kazası meydana geldi"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesi'nde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü önce Birsen Giriş isimli yayaya çarpıp, ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu. Kazanın ardından Mehmet Ö., serviste bulunan 20 kişi ve Birsen Giriş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birsen Giriş, öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı ve Ege Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şoförün kanında 3 çeşit uyuşturucu madde çıkmıştı

Sürücü Mehmet Ö., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Ö'nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı. Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö'nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.

Servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İbrahim A. ve Muammer A.., okul servis firması sahiplerinden Cihat Ö. ve Hamza Ö. ile firmanın servis sorumlusu Seyfettin D. ve okul müdürü Zafer Ali Y. hakkında dava açılmıştı. Davanın ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda ise servis aracında emniyet kemeri olmadığı bilgisine yer verilmişti.

Yargılamaya devam edildi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Gebze 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları ve öğrencilerin aileleri hazır bulunurken, sanık Mehmet Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Sürücü kuralları ihlal etti

Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaasında, kaza tespit tutanağına göre sanık Mehmet Ö'nün, Karayolları Trafik Kanunu'nun 52/1-b maddesinde bulunan "aracın hızını, yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" ve 84. maddesinde yer alan "şeride tecavüz etme" kurallarını ihlal ettiği bildirildi. Mütalaada, hayatını kaybeden yaya Birsen Giriş'in ise kural ihlalinin olmadığı bildirildi.

"Uyuşturucu madde etkisi altında emniyetli şekilde aracı sevk ve idame ettiremez"

Mehmet Ö'den alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiğinin kaydedildiği mütalaada, Adli Tıp Kurumu 5 İhtisas Dairesinin raporunda da sanığın uyuşturucu madde etkisi altında emniyetli şekilde aracı sevk ve idame ettiremeyeceğinin bildirildiği vurgulandı.

Aracın sertifikası, sürücünün belgeleri yok

Mütalaada, 41 P 0860 plakalı aracın servis aracı olduğuna dair sertifikasının bulunmadığı, sanık Mehmet Ö'nün de mesleki faaliyet, SRC2, psikoteknik raporu, servis taşımacılığı yetki ve toplu taşıma kullanım belgelerinin bulunmadığı, ayrıca sanık Mehmet Ö'nün uyuşturucu madde kullanması sebebiyle hakkında açılan kamu davası bulunduğu ve bu şekilde Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne aykırı davranıldığı kaydedildi. Aynı zamanda mütalaada, 41 P 0860 plakalı aracın 2004 model olduğu ve 'okul servis araçlarının 15 yaşından küçük olması gerektiği' şeklindeki hükme aykırı olarak kullanıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Tutuksuz sanıklar yasal şartlara aykırı davrandı

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Hamza Ö., İbrahim A., Muammer A., Cihat Ö. ve Seyfettin D'nin yasal şartlara aykırı olarak servis taşımacılığı yaptıkları, okul müdürü Zafer Ali Y'nin de Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nin 14. ve 15. maddeleri, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 6. ve 8. maddeleri ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. ve 40. maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98/B-a-3. maddesi ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nin 6. maddesine riayet etmediğinin bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu da ifade edildi.

Sanıkların yasal hükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle trafik kazasının meydana geldiğinin, bilirkişi raporunda da sanıkların "asli derecede" kusurlu olduklarının yer verildiği mütalaada, bu şekilde sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek üzerlerine atılı suçu işledikleri ve sanıkların eylemlerinin "bilinçli taksir" kapsamında kaldığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mütalaada sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.