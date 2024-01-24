Servis minibüsüyle tır çarpıştı: 12 yaralı
HATAY - Hatay'da servis minibüsüyle, tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali A. İdaresindeki 31 ALV 054 plakalı minibüs, Antakya- İskenderun kara yolunda aynı yönde seyreden Aydın K. idaresindeki 31 ABE 775 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 vatandaş, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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