Siberağ-11 Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Siberağ-11 Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

11.12.2024 08:36
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-11" operasyonlarında hesaplarında 124 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'da jandarma tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-11" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 46 şüpheli yakalanırken 30'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşları dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siberağ-11 Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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