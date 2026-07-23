Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

23.07.2026 16:35  Güncelleme: 16:40
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sıcaktan baygınlık geçiren leylek, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından cami kubbesinden kurtarıldı. Su ile ıslatılan leylek kendine geldikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sıcaktan bunalarak baygınlık geçiren leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

CAMİ KUBBESİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Damlaca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri İstasyon cami kubbesi üzerinde mahsur kalan ve sıcaktan baygınlık geçirmek üzere olan leyleği fark etti. Vatandaşlar ve mahalle muhtarı durumu Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. 

SUYLA ISLATILARAK KENDİNE GETİRİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle cami kubbesine ulaşarak sıcaktan ölmek üzere olan leyleği kurtardı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla su ile ıslatılan leylek bir süre sonra kendine gelebildi. Leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleği caminin kubbesinden kurtardıklarını ifade eden mahalle muhtarı Ahmet Turan Gürlevik, "Camimizin kubbesinde mahsur kalan leyleği gördük. 112 ekiplerini aradık ve onlar da itfaiye ekiplerini yönlendirdi. Leyleği mahsur kaldığı yerden indirdik. Leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Şarkışla, İtfaiye, Sivas, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

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