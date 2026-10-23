Siirt Şirvan'da 28 yaşındaki Hamza Talo'nun cansız bedeni bulundu, soruşturma sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt Şirvan'da 28 yaşındaki Hamza Talo'nun cansız bedeni bulundu, soruşturma sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Şirvan\'da 28 yaşındaki Hamza Talo\'nun cansız bedeni bulundu, soruşturma sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Şirvan'da 21 Ekim'de hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan 28 yaşındaki Hamza Talo, 22 Ekim sabahı ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyinde ölü bulundu. Ateşli silahla vurulduğu belirtilen Talo'nun kesin ölüm nedeni araştırılıyor, soruşturma sürüyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Hamza Talo, gece başlatılan arama çalışmalarının ardından arazide ölü bulundu. Ateşli silahla vurulduğu belirtilen Talo'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçe merkezinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo, 21 Ekim sabahı saat 09.00 sıralarında merada bulunan hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı. Akşam saat 22.45'e kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, Talo'ya ulaşamayınca yetkililerden yardım istedi. Saat 22.51'de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda Talo'nun cansız bedeni, 22 Ekim sabahı ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyinde bulunan arazide bulundu. Cenazesi Siirt'in Şirvan ilçesinde toprağa verilen Hamza Talo'nun ilk bilgilere göre ateşli silahla vurulduğu belirtildi. Talo'nun kesin ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğinin yapılacak adli incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Talo'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelŞirvanSiirtOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:17:40. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt Şirvan'da 28 yaşındaki Hamza Talo'nun cansız bedeni bulundu, soruşturma sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei