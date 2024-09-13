Sıla Bebeğe Şiddet Olayında Mahalle Muhtarından Açıklama - Son Dakika
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Sıla Bebeğe Şiddet Olayında Mahalle Muhtarından Açıklama

Tekirdağ Malkara'da Sıla Y. bebeğe şiddet uygulayan komşu çocukların aileleri tutuklandı.

13.09.2024 19:45
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Sıla bebeğe şiddet uygulayan komşu çocuklarıyla ilgili mahallenin muhtarı konuştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sıla Y. bebeğin şiddet ve İstismara uğradığı iddia edilen komşu çocukları ilgili mahalle muhtarı konuştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan Sıla Y. Bebek olayında bebeğin annesi B.Y., 2 komşu çocuğu, komşu çocuklarının babası ve Anne B.Y.'nin nikahlı eşi olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili mahalle muhtarı konuştu.

Mahalle muhtarı Anne B.Y.'nin Sıla bebeği bıraktığı komşuları hakkında konuştu.

Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk yaptığı açıklamada, "Mahallemizde yaşanan bu olay ilçemizi derinden üzmüştür. Herkes ilçemizde bu olay nasıl oldu diye düşünüyor. Ayrıca narin kızımızın başına gelenlerden sonra bizim böyle bir şeyle karşılaşmamız bizi ikinci defa derinden yaraladı. İnsanlık adına utanç verici bir olay bu. Hepimize bu durumda sabır ve sükünet lazım. Ninelerinin yaşı 90 yaşlarında falan. Seni dedik işte yaşlılar evine verelim. Torunlarını da dedik ki çocuk bakım evlerine yerleştirelim. Baba geldi, hayır dedi ben çocuklarıma bakarım. Anne dedi hayır dedi. Nene de diyor ki ben camdan atarım kendimi diyor gitmem dedi. Biz de biliyorsunuz bu yasalar gereği kendi rızaları olmadan kalkıp da onları kendi baskımızla götüremiyoruz. Onları bir türlü ikna edemedik. Bakımlarının iyi olacağını ne kadar dediysek de. Aile de biraz değil baya problemli bir aile. Kadın dört tane çocuk doğuruyor. Çocukların en büyüğü işte on, on iki, on üç öyle yaşlarında. En küçük oğlunu alıyor, Ege tarafında bir kasabaya gidiyor yanına gidiyor. Orada evlilik yapıyor. Bunları burada bırakıp gidiyor. Bu aile böyleydi. Uğraştık biz. Hani elimizden geldiğinizde yine maddi, manevi yardımcı olduk. Ama ben karşı taraftaki küçük kızımızın ailesinin hiçbirini tanımıyorum. Küçük kızımıza tanımıyorum. Onlar hakkında hiçbir bilgim de yok. Onun için işte dediğim gibi aile problemliydi. Ama ne kadar gerçek pay var, ne var, ne yok bilmiyorum" dedi.

Minik Sıla'nın ise sağlık durumunun hastanedeki ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sıla Bebeğe Şiddet Olayında Mahalle Muhtarından Açıklama - Son Dakika

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