Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl? - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

Geniş Video İzle

Annesi tarafından 'uyanmıyor' denilerek hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin durumunun stabil olduğunu söyledi.

15.09.2024 17:56  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 8 yaşındaki Narin'in üzüntüsünü atlatamadan Tekirdağ'dan gelen Sıla Bebek haberiyle kahroldu. Annesi tarafından 'Uyanmıyor' denilerek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaşındaki Sıla'nın cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Durumu ağır olan ve entübe edilen Sıla Y. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

13 VE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Sıla Y.'nin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alındı.

ANNE OLAYI SAKLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün kahreden olayla ilgili açıklama yaptı. 2 yaşındaki Sıla Y.'nin 5 Eylül tarihinde şiddet ve cinsel istismar uygulanmasına rağmen, anne B.Y. olayı sakladı. 8 Eylül tarihinde Sıla bebek fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonucu, Sıla bebek vücudunda morluklar gözlemlendiği ve beyin kanaması geçirdiği tespiti sonucunda yoğun bakıma alındı.

TUTUKLANDILAR

Tekirdağ ve Malkara Cumhuriyet Savcılığının kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Sıla'nın komşuları olan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradığı, Sıla'nın ailesi ve cinsel istismarı gerçekleştiren çocukların babasının olayı örtbas ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili cinsel istismarı gerçekleştiren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, komşuları K.A. anne B.Y. ile B.Y.'nin imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı S.Ö tutuklandı.

ÖLÜM HABERİ ASILSIZ ÇIKTI! BEBEĞİN DURUMU STABİL

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bazı haberlerde ve sosyal medyada Sıla bebeğin öldüğüne dair asılsız haberler yayınlanırken, Sıla'nın geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınıp uyutularak entübe edildiği, durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle sürdüğünü söyleyen ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün, 2 yaşındaki bir çocuğa bunu yapanlara karşı Tekirdağ Barosu olarak Sıla'nın sonuna kadar yanında olacaklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

42 ADET DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili ortaya çıkan yeni detay dehşete düşürdü. Yapılan incelemelerde bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmişti. Belirlenen diş izlerinin 42 tane olduğu iddia edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin vücudundaki izlerin 3 ve 10 günlük olduğu tespit edildi.

Sıla Bebek\'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

Tekirdağ, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz: sözün bittiği yer......... 125 2 Yanıtla
  • Eyüp Acar: İDAM 108 2 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Neden kaç gün önce vefat etti diye haber yaptınız sizin haberciliğiniz ancak böyle olur ben de sizin yüzünüzden insanlara vefat etti diyordum 94 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Merhamet yok vicdanları körelmiş . Komşusu çocuğundan daha mı değerli gerçeği saklıyorsun . 71 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Narinden sıra bu bebeye geldi sonunda!!! 47 7 Yanıtla
  • Ferhat Baran: Yakın 0 0 Yanıtla

23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement