Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla alakası olmayan tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Metin Hacıoğlu hayatını kaybetti.

30.01.2025 00:25
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İki grup arasında çıkan silahlı kavga, 40 yaşındaki engelli esnaf Metin Hacıoğlu'nun hayatına mâl oldu. Hacıoğlu'nun çatışmanın yaşandığı cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, saat 21.00 sırlarında Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle her iki grup birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunlar G.K. ile S.İ. ve çatışmanın ortasında kalan, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Metin Hacıoğlu'na isabet etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, olayla alakası olmamasına rağmen kurşun isabet eden Metin Hacıoğlu kurtarılmadı.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti

CADDE ÜZERİNDE TÜTÜN DÜKKANI İŞLETİYORDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 20 adet boş kovan kovan, muşta ve keser ele geçirilirken, 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki camına da kurşunların isabet ettiği belirlendi. İki grubun öğle saatlerinde de Nene Hatun Mahallesi'nde tartıştıkları, yaşamını yitiren Metin Hacıoğlu'nun ise cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Darıca, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yaman Auto:
    mekanın cennet olsun kardeşim. 32 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Kim Vurdu ya Gitti Garibim 26 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Allah Rahmet etsin.. bu iste bu kadar rastlantisal yasiyoruz aslinda.. sokak ortasi silahli catisma.. iti kopugu cok bi ulke olduk yillar gectikce de artiyor... 26 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    O iki grubun a.b.s. 14 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    ucuz ölüyoruz 12 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    insanlar artık sabırsız olmuş kimsenin kimseye tahammülü kalmamış malesef 12 0 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    ülke eskiden böyle değildi Teksas olmuş çivisi çıkmış resmen 11 0 Yanıtla
    Derya Nadir:
    Eskiden kamera ya da iletişim adına hiç birşey yoktu .. eskiden daha da beterdi emin ol görmek yaşamak istemezdin eskikerde.... Saygılarımla 2 3
  • Ömer Özen:
    yok edo dur cukur kurtlar derken dizileri sokaklatda yasiyoruz herkez mafya eğitim yok disiplin yok görgü yok toplum davranişı yok yok oğlu yok ileri gidecekken aksine geri gidiyoruz bu gün son günmüş gibi yaşiyoruz yarinımız yok 2 1 Yanıtla
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