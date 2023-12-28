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Silivri'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezai İşlem - Son Dakika
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Silivri'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezai İşlem

Silivri'de döner kavşak etrafında drift atan sürücüye 21 bin 214 TL para cezası uygulanarak, sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü tespit etti. Sürücüye ağır bir para cezası ve sürücü belgesinin geçici olarak alınması kararı verildi.

Silivri\'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezai İşlem
28.12.2023 - 21:07,
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Silivri'de döner kavşak etrafında drift atan sürücüye 21 bin 214 TL para cezası uygulanarak, sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında bir aracın döner kavşak etrafında drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anların paylaşılması üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu videonun Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde çekildiği tespit edildi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan M.A. isimli araç sürücüsü yakalandı. Araç sürücüsü M.A.'ya 21 bin 214 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı. Ayrıca M.A. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezai İşlem - Son Dakika


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