Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Silivri'de gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

20.09.2024 10:39
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Silivri'de 2 adrese yapılan operasyonlarda 156,53 uyuşturucu madde, 44 adet elektronik sigara, 3 bin 178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 adet hazırlanmış dolu makaron, 6 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Silivri Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesi'nde 7 Eylül'de yapılan çalışmalar sırasında iki şüpheli durduruldu. İ.Ş. ve Y.A. isimli iki şüphelinin üzerinden 265 gram uyuşturucu madde çıktı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar derinleştirildi. Çanta Mahallesi'nde bir depo tespit edildi. Depoya yönelik baskında Y.E.P., E.T.G. ve S.V. yakalanırken, yapılan aramada 114 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli poşet ve kaplar ele geçirildi. Alibey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda ise F.E. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 42,53 gram esrar, 44 adet elektronik sigara, 3 bin 178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 adet hazırlanmış dolu makaron, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli uyuşturucu yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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