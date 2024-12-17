Sinan Ateş Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı - Son Dakika
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Sinan Ateş Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

Sanıkların, Sinan Ateş'i öldürmek için 8 ay boyunca plan yaptıkları belirlendi.

17.12.2024 22:09
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden yaklaşık 8 ay öncesinden itibaren Ateş'in öldürülmesini detaylı olarak planladıkları ve tasarladıkları belirtildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden yaklaşık 8 ay öncesinden itibaren Ateş'in öldürülmesini detaylı olarak planladıkları ve tasarladıkları belirtildi. Sanık Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemelerde, "olayın öncesinde Ateş'in nerede oturduğu ve görev yaptığı, çalıştığı ofisinin neresi olduğu, ne zaman, nerede, kimlerle gününü nasıl geçirdiği, nerede, nasıl yaşadığı" gibi konularda detaylı araştırma yaptığı, kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda bilgi topladığının belirlendiği ifade edildi.

Sanık Doğukan Çep'in de sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u, Ateş'i öldürmek üzere azmettirdiği kaydedilen kararda, Özyağci'nin silah kullanma konusunda usta olduğu, motokurye olan Balkaya'nın da iyi şekilde motosiklet kullandığı belirtildi. Sanık Çep'in, maktul Ateş'in nerede bulunabileceğine dair bilgileri Demirbaş'tan temin ettiği bilgisine yer verildi.

Cinayet sonrası motosikletle olay yerinden uzaklaşan tetikçi Eray Özyağci'nin, Gölbaşı ilçesinde bekleyen sanık Demirbaş tarafından araçla kaçırıldığı bilgisine yer verilen kararda, Demirbaş ve dosyanın diğer sanıklarından Emre Yüksel'in, Özyağci'yi İstanbul'a götürdüğünün anlaşıldığı ifade edildi.

Kamera kayıtları ve bilirkişi raporundan Sinan Ateş'e, sanık Özyağci'den başka ateş eden kimsenin olmadığının anlaşıldığı bildirildi.

Kararda, sanık Çep'in duruşmadaki, "kendisine yönelik bir dava dosyasını takip etmesi için Sinan Ateş'e toplamda 650 bin lira para verdiği, sonrasında ulaşamadığından Ateş'i silahla yaralaması için Özyağci'yi azmettirdiği" savunmasına, suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı - Son Dakika

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