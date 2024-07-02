Sinan Ateş davası 2\'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın ikinci celsesi başladı. İlk duruşmada sanıklar önceki ifadelerinin çoğunu reddetti.

CİNAYETİ "ALACAK MESELESİ" OLARAK İDDİA ETTİ

Sanıklardan tetikçi Eray Özyağcı ilk defa Doğukan Çep'in emriyle her şeyi yaptığını iddia ederken azmettirici olarak yargılanan Çep de Sinan Ateş'e hakkındaki bir davadan dolayı yardım talep ettiğini ve bunun sonucunda Ateş'in kendisinden para aldığını ve geri ödememesi nedeniyle saldırıyı planladığı iddiasında bulunmuştu. İkinci günde sanıklar savunmalarını gerçekleştiriyor.

14 SANIĞIN SAVUNMASI ALINACAK

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Mehmet Yücel, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Serdar Öktem, Caner Günay, Emre Yüksel, Umut Ersoy, Alper Atay, Erdem Karadeniz ve Mustafa Ensay Aykal savunma yapacak.

TETİKÇİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Duruşma, tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu polis memuru Murat Can Çolak'ın savunmasıyla başladı.

Polis arkadaşı Aşkın Mert Gelenbey'in isteği üzerine Ankara'ya gittiğini, Eray Özyağcı'yı tanımadığını öne süren Çolak, "Aşkın Mert Gelenbey'e 'Bu kim, neyin nesi?' diye sordum. Arkadaşı olduğunu, herhangi bır sıkıntı olmadığını söyledi. Arabada içtiğim için çoğunlukla uyudum." dedi

AZMETTİRİCİ, GAZETECİLERE KAFA SALLADI

Suikastı organize eden Doğukan Çep ise salona getirildiğinde gazetecilerin bulunduğu bölüme bakıp kafasını sallayarak bir şeyler söyledi. Duruşma başladığında da bir sanık avukatı, siyasilerin müştekilerle oturmasını eleştirip bunun taraflar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

"BUNUN ALTINDA BİR ŞEY ARAMAYIN"

Mahkeme Başkanı, avukata, "Tarafların güvenliği için öyle bir düzenleme yapıldı. Bunun altında bir şey aramayın. O tarafta, bu tarafta kimin olduğunun bize hiçbir etkisi yok. Kim gelirse gelsin bizi ilgilendirmiyor." dedi.