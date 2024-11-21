Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

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Savcılığın ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti

Konya\'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırının azmettiricisi olan ve ev hapsinde olduğu halde Ankara'da iki cinayet işleyip kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı.

Söz konusu gelişmeyi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurdu. Emniyet, Bozkurt'un, İstanbul'da bir otelde yakalandığını açıkladı. Ayrıca Bozkurt'un İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, Beylikdüzü ilçesinde durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR OTELDE YAKALANDI"

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, S.B. isimli şüpheli şahsın H.Ş. ve eşi E.B'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, şüpheli araç İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında, cinayet şüphelisi olan S.B. isimli şahıs Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."