Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı - Son Dakika
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Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren ve elektronik kelepçeli olduğu halde iki cinayet işleyip kaçan Servet Bozkurt yakalandı.

21.11.2024 22:33  Güncelleme: 22:50
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırının azmettiricisi olan ve ev hapsinde olduğu halde Ankara'da iki cinayet işleyip kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı.

Söz konusu gelişmeyi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurdu. Emniyet, Bozkurt'un, İstanbul'da bir otelde yakalandığını açıkladı. Ayrıca Bozkurt'un İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, Beylikdüzü ilçesinde durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR OTELDE YAKALANDI"

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, S.B. isimli şüpheli şahsın H.Ş. ve eşi E.B'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, şüpheli araç İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında, cinayet şüphelisi olan S.B. isimli şahıs Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sinan Ateş'in ablasına yönelik saldırıyı azmettirmişti! Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

NE OLMUŞTU?

Öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçeli olduğu halde Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini ve sevgilisi olduğunu düşündüğü erkeği öldürüp kaçtı.

Ev hapsinde bulunan Bozkurt'un elektronik kelepçeyi kırarak cinayetleri işlediği öğrenildi.

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

Sinan Ateş, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Bozkurt, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Burak balan:
    Ev hapsi ne lan. Yargı sırf bakın bu kanunlar işlemiyor anayasayı değiştirelim talimatı gelsin diye elinden geleni yapıyor 45 9 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ülke bitmiş ağa,,mafya ülkesi resmen 47 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    geleceğin mfyy babacık ları yavaş yavaş oluşturuluyor galiba czevnde staj a girecek demekki hayırlı olsun 36 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Sıkıntı yok 3 5 yıl yatar çıkar 27 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yok yaaa bu böyle devam ederse 10 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı - Son Dakika
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