Sınavsız Üniversite Vurgunu: 700 Bin Dolar Dolandırıldı - Son Dakika
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Sınavsız Üniversite Vurgunu: 700 Bin Dolar Dolandırıldı

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İstanbul'da İran uyruklu öğrencileri Türkiye'de tıp bölümüne sınavsız yerleştirme vaadiyle 700 bin dolar dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6'sının yurt dışında olduğu tespit edildi.

26.10.2024 17:54
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Türkiye'de üniversitelerdeki tıp bölümüne sınavsız yerleştirme ve yatay geçiş yapılacağı vaadi ile İran'dan getirdikleri öğrencileri yaklaşık 700 bin dolar dolandıran 9 şüpheli yakalandı. Beylikdüzü'nde kurdukları danışmanlık şirketini bir yurda çeviren ve dolandıracakları kişileri burada ağırlayan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İRAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERE SINAVSIZ "TIP FAKÜLTESİ" VAADİ

İstanbul'da İran uyruklu bazı kişiler, Türkiye'de üniversiteye kaydolacakları vaadiyle dolandırıldıkları ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de bulunan önemli üniversitelerin tıp bölümlerine sınavsız yerleştirileceği ya da yatay geçiş yaptırabileceği vaadiyle kandırıldıkları belirlendi. Şüpheliler, İran'da zengin ailelerle irtibata geçtikten sonra öğrenci ve ailelerini Türkiye'ye getirirken, yurt haline getirdikleri evlerde ağırladıkları tespit edildi.

700 BİN DOLARLIK VURGUN

Büyükçekmece, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan izinle 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 13'ünün İranlı, 2'sinin Türk olduğu belirlendi. Yaklaşık 700 bin dolar vurgun yapan 15 şüphelinin yakalanması için Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Türkiye'de bulunan 9 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.

7'Sİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sınavsız Üniversite Vurgunu: 700 Bin Dolar Dolandırıldı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dolandırıcılık, Beylikdüzü, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Türkiye, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınavsız Üniversite Vurgunu: 700 Bin Dolar Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ankara null:
    heryer bataklik heryerrr 32 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Okadar ayyuka çıkmışki bu mültecilerie verilen haklar tayyip erdoğanın vatanına armağanıdır 14 8 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bas bozuk olunca kiça ne diyelim 18 4 Yanıtla
  • Emrullah Aktaş:
    9 şüpheli var 7 tanesi tutuklandiysa 6 tanesi nasıl yurt dışında oluyor ak 13 şüpheli olmuş oluyor matematiksizler 7 1 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    İyi olmuş :) gelip parayla sınavsız doktor mu olacaklardı 2 0 Yanıtla
  • İlgar Musayev:
    Erzurum’da bunu bir çete değil bir tane Faslı öğrenci yapıyordu ve bu işten tam günümüz parasıyla 9 milyon Tl kazanmıştı ama o hiç ceza almadı. 1 0 Yanıtla
  • özlem korkmaz:
    Eeeey tayyip 0 1 Yanıtla
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