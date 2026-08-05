Böyle böyle yetişiyorlar: O anlar saniye saniye kaydedildi
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir marketten içecek çalan çocuklar, iş yeri sahibi tarafından fark edilince kaçtı. Çocukların hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir marketten içecek çalan çocuklar, iş yeri sahibi tarafından fark edilince kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
MARKET SAHİBİNİN KOVALAMACASI SONUÇ VERMEDİ
Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Markete giren 2 çocuk, içecek çaldıkları sırada iş yeri sahibi tarafından fark edildi.
Kaçmaya başlayan çocuklar, market sahibi peşlerinden gitmesine rağmen izlerini kaybettirerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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