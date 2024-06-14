Sınır Kapılarında Yoğunluğa Karşı Tedbirler Arttırıldı - Son Dakika
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Sınır Kapılarında Yoğunluğa Karşı Tedbirler Arttırıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı ve Gurbetçi sezonunun başlamasıyla birlikte sınır kapılarında oluşacak yoğunluğa karşı tedbirlerin arttırıldığını açıkladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda 622 gümrük ve 190 emniyet personelinin 24 saat esasına göre mesai yapacağı belirtildi. Vali Sezer, trafik ve ziyaretçi akışını kesintiye uğratmadan kolaylıkla giriş ve çıkış yapmalarını sağlamak için 812 personelin görev başında olacağını ifade etti. Ayrıca, gümrük kapılarına personel takviyesi yapıldığı ve geçişlerin seri şekilde gerçekleşmesi için tedbirlerin alındığı vurgulandı.

14.06.2024 19:04
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Sınır Kapılarında oluşacak yoğunluğa karşı tedbirler arttırıldı

Sınır Kapılarında bayram ve gurbetçi yoğunluğuna karşı personel sayısı arttırıldı

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı ve Gurbetçi sezonunun başlaması dolayısıyla oluşacak yoğunluğa karşı sınır kapılarında 622 gümrük ve 190 emniyet personelinin 24 saat esasına göre mesai yapacağını söyledi.

Türkiye'nin batıya açılan ve en büyük sınır kapılarından birisi olan Kapıkule'de Kurban Bayramı ve gurbetçi sezonu dolayısıyla tedbirler arttırıldı. Hem Ticaret Bakanlığı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gümrük kapılarına personel takviyesi yapıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda alınan tedbirleri yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada oluşacak yoğunluğa karşı tüm hazırlıkların yapıldığını ve personel sayısının arttırıldığını duyurdu.

Bir yandan Kurban Bayramı tatili, bir yandan gurbetçi sezonunun başlaması ile birlikte sınır kapılarında alınan trafik tedbirlerini yerinde görmek için ziyarette bulunduklarını söyleyen Sezer, oluşacak yoğunluğa karşı tüm hazırlıkların yapıldığını ve personel sayısının arttırıldığını belirtti.

Sınır kapılarında yıl boyunca yoğunluk olduğunu ve bu yoğunluğun her yıl yüzde 10 oranında arttığını aktaran Vali Sezer, Ramazan ayında özellikle bayram tatili boyunca günlük ortalama 450 bin yolcu giriş ve çıkışı, 108 bin araç giriş ve çıkışı olduğunu ve büyük bir yoğunluk oluştuğunu hatırlattı.

Kurban Bayramı süresinde gümrük kapılarında 622 gümrük personeli ve 190 emniyet personeli olmak üzere 812 personelin 24 saat esasına göre trafik ve ziyaretçi akışını kesmeden kolaylıkla giriş ve çıkış yapmalarını sağlayacak şekilde görevleri başında olacağını söyleyen Vali Sezer, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

"Gümrük kapılarımıza personel takviyesi oldu"

Haziran ile Eylül ayı arasında olmak üzere 3 ay boyunca yoğun şekilde araç giriş ve çıkışı olacağını belirten Vali Sezer, "Geçen yıl gurbetçi sezonunda 616 bin araç giriş çıkışı olmuş. Günlük ortalama 7 bin 166 aracın giriş çıkış yaptığını görüyoruz. Bu sene de aynı dönem için geçen yıllar baz alındığında 700 bin aracın giriş ve çıkış yapacağını öngörüyoruz. Hem bayram tatili boyunca hem de bayram sonrası gurbetçi sezonunda gelen hemşerilerimizi karşılamak üzere tüm kapılarımızda ve gişelerimizde tedbirlerimizi aldık" dedi.

Geçişlerin seri şekilde olması için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Vali Sezer, gurbetçileri bekletmeden vatan hasretlerini gidermeleri için Bulgaristan tarafı ile de görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Vali Sezer, Radar hız denetimleri, insansız hava araçları ile yapılan denetimler, emniyet kemeri denetimleri, motosiklet, alkollü araç kullanımı ile ilgili denetimlerin yanı sıra şehirler arası otobüslerle ilgili sivil ve resmi ekiplerin denetimlerinin bu dönemde hızlı şekilde artarak devam edeceğini söyledi.

Edirne'de Ramazan Bayramı'nda ölümlü kaza olmadığına değinen Vali Sezer, bu dönemde de trafik kazasının olmadığı güzel bir bayram geçirilmesini diledi.

Kaynak: İHA

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