Sinop\'ta Taşmanlı mevkisinde iki otomobil çarpıştı, 1\'i bebek 5 kişi yaralandı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Taşmanlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 28 ADU 481 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan 57 FA 782 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında, araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.