Şırnak\'ta 11 Kınalı Keklik Ele Geçirildi

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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 11 kınalı keklik ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheliye 89 bin 261 TL idari para cezası verildi.

Türkiye- Irak sınır hattındaki Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülen araçta arama yapıldı. Ülkeye yasa dışı yollar ile getirilmeye çalışılan 11 kınalı keklik (alectoris chukar) yapılan detaylı aramada ele geçirildi. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce şüpheliler G.S., M.T., F.G., Ş.İ.'ye 89 bin 261 TL idari ceza kesildi.

DKMP ekiplerince koruma altına alınarak beslenme ve tedavileri yapılan 5 kınalı keklik doğaya salınırken, 6'sı Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'na gönderildi. - ŞIRNAK