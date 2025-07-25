Şişli'de Araçtan Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Araçtan Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı

Şişli\'de Araçtan Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı
25.07.2025 16:44
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İstanbul Şişli'de, park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de meydana gelen 'otodan hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarıyla ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin hırsızlığı birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlıktan sonra aynı cadde üzerinden geçerek bir taksiye bindikleri belirlendi. Olay yeri ve çevresinde yapılan güvenlik kamera incelemeleri sonrasında, A.K. isimli şüphelinin kimliği tespit edilerek polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 'otodan hırsızlık ve mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin aracın camını kırdığı ardından otomobilin içinde bulunan çantaları çalarak uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Araçtan Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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