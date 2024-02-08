Estetik ameliyatı olan kadın masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı

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İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen ve üstünde hem ameliyat kıyafeti hem de cerrahi malzemeler olan kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu. Sokak ortasında yaşanan o anlar kamerayla anbean kayda geçti.

İlginç olay, Fulya'daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı.

PARA VERMEMEK İÇİN KAÇTI İDDİASI

Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi. Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan cerrahi drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu.

NARKOZUN ETKİSİYLE ETRAFINDAKİLERE SALDIRDI

Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı. Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri öğrenildi. Yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.