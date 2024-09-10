Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Şişli'deki bir AVM'nin önünde geri manevra yapan polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Yaralılardan Ergül Kaya'nın hastanede hayatını kaybettiği diğer yaralı vatandaşın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

10.09.2024 11:39
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Şişli'de meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Yaralanan 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.

KADIN ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE YERE YIĞILDI

Kadınlardan biri yere yığılırken diğeri ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, her iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ergül Kaya hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis memuru G.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şişli\'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Çarman: Birde ambulans uçakta göndereydiniz. MİT devredemi? Bölgeye anfibi komandolar da sevkedildimi? Altı üstü yaralamalı bir kaza, bu kadar kıyamet koparmaya ne gerek var. Görende bizi İsviçre İzlanda zanneder. 12 61 Yanıtla
  • Hasan Balta: Allah Bilir Ama ; Hava atayım derken kontrolü elden kaçırdılar herhalde..: 42 23 Yanıtla
  • Ateş: O araçlarda geri görüş kamerası ve park sensörü var diye biliyorum. 51 1 Yanıtla
  • Engin Kurban: Böyle sıradan bi olay için olay yetine çok sayıda ambulans ve polis gönderilmesi normal mi 16 16 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Gerçekten eğitimin şart olduğu ortada 28 4 Yanıtla
  • EBRAR AKYÜZ: şişlideki o meşhur avm nin yanındaki anayolda şekil yaparak bekliyorlar o yunus arabası hep orada şimdi görmüşlerdir şekli 10 0 Yanıtla

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