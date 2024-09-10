Şişli'de meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Yaralanan 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.
Kadınlardan biri yere yığılırken diğeri ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, her iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Ergül Kaya hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis memuru G.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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