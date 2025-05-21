Şişli'de Rastgele Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Şişli'de sokakta rastgele ateş açıp araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Şişli'de, sokak ortasında rastgele havaya ateş açan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde bir şahsın sokak ortasında rastgele ateş açması sonucu park halindeki araçlardan birkaçı isabet alarak hasar gördü. İhbar üzerine şahıs hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, çalışma başlatıldı. Ekipler, çalışmalarında şüphelinin Ç.T. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polisin operasyon düzenlediğini gören şüpheli, tekrar havaya rastgele ateş açtı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli Ç.T., ateş açtığı silah ve 26 fişekle yakalandı. Şüphelinin üzerinden ayrıca 90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce 'Genel güvenliği tehlikeye sokulması, mala zara verme, tehdit, hakaret, uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Ç.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.