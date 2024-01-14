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Şişli'de Satın Alınan Araçın Rehinli Çıkması Üzerine Kavga Çıktı - Son Dakika
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Şişli'de Satın Alınan Araçın Rehinli Çıkması Üzerine Kavga Çıktı

Şişli'de bir grup, satın aldıkları aracın rehinli olduğunu öğrenince aracın sahipleriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve tekme, yumruk ve tornavidaların havada uçuştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şişli\'de Satın Alınan Araçın Rehinli Çıkması Üzerine Kavga Çıktı
14.01.2024 - 09:20,
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Şişli'de bir grup satın aldıkları aracın rehinli çıkması üzerine karşı tarafla birbirine girdi. "Araç benim" diyen tarafların kavgasında tekme ve yumruklarla havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup satın aldıkları aracı götürmek için sokağa geldi. Burada aracın sahipleriyle karşılaşan grup, aracın rehinli olduğunu öğrendi. Bunun üzerine iki taraf arasında "araç benim" tartışması çıktı.

Tekme, yumruk ve tornavidalarla saldırdılar

Taraflar birbirleriyle anlaşamayınca tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı ve tornavidaların çekildiği kavga kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından tekmeli, yumruklu, tornavidalı kavgaya karışanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Satın Alınan Araçın Rehinli Çıkması Üzerine Kavga Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de Satın Alınan Araçın Rehinli Çıkması Üzerine Kavga Çıktı - Son Dakika
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