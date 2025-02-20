Şişli'de Yangın: 8 Kişi Kurtarıldı

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Şişli'de 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi çıktıkları çatıda itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkan 1 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Yangın, Şişli Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangında büyük panik yaşanırken, 3'ü çocuk 8 kişi çatıya uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca 2 kedi ise balkondan alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dairede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

"Yangını görüp geldim"

Yangını gördüğünü söyleyen Osman Kudu, "Ben güvercin kümesindeydim. Yangını ve dumanı görüp buraya geldim. İtfaiye 2 tane kız çocuğunu, 1 tane bebek ve anne babayı çıkardı" dedi.

"Yangın ilk başladığında yangın tüpleri ile içeri girmeye çalıştık"

Yangına söndürmeye çalıştığını söyleyen Murat Aktaş, "Yangın ilk başladığında ben ve arkadaşım elimizdeki yangın tüpleri ile içeri girmeye çalıştık fakat giremedik. Yukarı çıktığımızda yoğun bir duman ve bağrışmalar vardı. İçeride camlar patlıyordu" diye konuştu. - İSTANBUL