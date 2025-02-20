Şişli'de Yangın: 8 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Yangın: 8 Kişi Kurtarıldı

Şişli'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi çatıda kurtarıldı, bir kişi hastaneye sevk edildi.

20.02.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi çıktıkları çatıda itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkan 1 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Yangın, Şişli Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangında büyük panik yaşanırken, 3'ü çocuk 8 kişi çatıya uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca 2 kedi ise balkondan alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dairede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

"Yangını görüp geldim"

Yangını gördüğünü söyleyen Osman Kudu, "Ben güvercin kümesindeydim. Yangını ve dumanı görüp buraya geldim. İtfaiye 2 tane kız çocuğunu, 1 tane bebek ve anne babayı çıkardı" dedi.

"Yangın ilk başladığında yangın tüpleri ile içeri girmeye çalıştık"

Yangına söndürmeye çalıştığını söyleyen Murat Aktaş, "Yangın ilk başladığında ben ve arkadaşım elimizdeki yangın tüpleri ile içeri girmeye çalıştık fakat giremedik. Yukarı çıktığımızda yoğun bir duman ve bağrışmalar vardı. İçeride camlar patlıyordu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Yangın: 8 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 05:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de Yangın: 8 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.