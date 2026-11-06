Sisli Niğde-Kayseri yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü

Niğde- Kayseri kara yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, B.Ü. (23) yönetimindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Niğde-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil takla atarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü B.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.