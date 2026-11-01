Sivas Suşehri'nde iddiaya göre gaz patlamasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sivas Suşehri'nde iddiaya göre gaz patlamasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Sivas Suşehri\'nde iddiaya göre gaz patlamasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sivas Suşehri\'nde iddiaya göre gaz patlamasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde iddiaya göre mutfaktaki ocaktan sızan gaz nedeniyle yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ocaktan sızan gazın neden olduğu patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre, mutfaktaki ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaİncelemeSuşehriGüncelSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Suşehri'nde iddiaya göre gaz patlamasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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