Sivas\'ta buzlanan yol kazalara neden oldu

Sivas'ta akşam saatlerinde buzlanan yol kazalara neden oldu. Bir panelvan devrildi, bir otomobil ise refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. A.G. idaresindeki 58 FF 272 plakalı Hyundai marka panelvan buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Ardından aynı noktada N.K. idaresindeki 58 EL 559 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis otosunda da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı. Yaralı bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS