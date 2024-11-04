Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 8 Tutuklama

Sivas'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

04.11.2024 16:30
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Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında birde cinayet zanlısı bulunan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.İ. isimli şahıs, toplu taşıma sistemi üzerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 30 Ekim 2024 tarihinde Sivas'ta yakalandı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.İ., tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

48 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda; toplamda 462 gram kubar esrar, 20 gram skunk, 100 paket kaçak sigara, 7 adet uyuşturucu hap, 26 gram kenevir tohumu, 48 adet tarihi sikke, 3 adet arama detektörü, 6 adet kazı malzemesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet esrar öğütücü, 1 adet iklimlendirme tertibatı, 3 adet tabanca, 113 adet tabanca mermisi, 7 adet av tüfeği ve 15 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili toplam 12 olayda 20 şahsa işlem yaptı. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 adrese baskın yapıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 29 Ekim 2024 tarihinde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 6 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 250 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 113 adet tabanca mermisi, 15 adet av tüfeği fişeği, 48 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ile 3 adet arama detektörü ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 38 yabancı uyruklu şahsa toplam 171 bin 950 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan il genelinde yapılan çalışmalarda 78 araca toplam 279 bin 306 TL idari para cezası kesilirken 29 ise araç trafikten men edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 8 Tutuklama - Son Dakika

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