Sivas'ta Otomobil ile Tankerin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Sivas'ta otomobil ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Tanker sürücüsünün üzgün halleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Ü.Ç. idaresindeki 58 AAE 193 plakalı Fiat marka otomobil ile M.Ü. idaresindeki 38 AJL 829 plakalı Mercedes marka tanker çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan M.A. üniversite hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü Ü.Ç. ise Sivas Numune Hastanesine kaldırdı. Kazada tanker sürücüsünün üzgün halleri dikkat çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS