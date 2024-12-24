Sivas'ta TIR Devrildi, Hammadde Tarlaya Döküldü - Son Dakika
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Sivas'ta TIR Devrildi, Hammadde Tarlaya Döküldü

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Sivas'ta bir TIR, varış noktasına 3 km kala devrildi; tonlarca hammadde tarlaya yayıldı.

24.12.2024 10:01
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900 kilometre yol katetti, varacağı yere 3 kilometre kala devrildi

Tonlarca hammadde tarlaya döküldü

SİVAS - Sivas'ta yalıtım malzemesi yapımında kullanılan hammaddeyi taşıyan tır 900 kilometre yol katetti fakat varacağı yere yaklaşık 3 kilometre kala yoldan çıkarak devrildi. Kazada tırda bulunan tonlarca hammadde tarlaya döküldü.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu OSB yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya giden K.C. idaresindeki 50 ABC 530 çekici plakalı tır buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu varacağı yere 3 kilometre kala yoldan çıkarak devrildi. Tırda bulunan yalıtım malzemesi yapımında kullanılan tonlarca hammadde ise tarlaya döküldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta TIR Devrildi, Hammadde Tarlaya Döküldü
Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, trafik, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta TIR Devrildi, Hammadde Tarlaya Döküldü - Son Dakika

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