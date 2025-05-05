Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ta bir otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2025 18:49
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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarında meydana geldi. F.Ş. idaresindeki 58 AGA 123 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücünün yanı sıra araç içerisinde bulunan H.Y ve S.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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