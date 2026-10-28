Siverek\'te fen lisesi öğrencileri \'29 Ekim\' yazısı oluşturup bayrak açtı

Siverek'te fen lisesi öğrencileri '29 Ekim' yazısı oluşturup bayrak açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü etkinliğinde '29 Ekim' yazısını koreografiyle oluşturdu. Gösterinin ardından Türk bayrağı açıldı ve etkinlik 103. yıl dönümü kutlamalarına katkı sundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Siverek Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi gösterisinde, öğrenciler bir araya gelerek "29 Ekim" yazısını oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtan gösterinin ardından Türk bayrağı açıldı.
Öğrencilerin sergilediği gösteri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sunarken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kaynak: İHA
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