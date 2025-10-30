Siverek'te Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Siverek'te Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu

30.10.2025 19:07
Siverek\'te Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu, polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

MEZARLIKTA BEBEK CESEDİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, eşinin kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa giden K.S., yerde ceninden büyük bir bebek cesedi gördü. K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

